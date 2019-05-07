Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).

Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.

В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина.

Всего органы власти заключили в прошлом году договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. На этом фоне сумма нарушений сравнительно невысока — чуть более 2%.

В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ, или около 1,3 трлн рублей, сказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия «неугодные» компании, уверены эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Бесконтрольная закупка: нарушения при госзаказе оценили в 153 млрд