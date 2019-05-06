Макгрегор назвал Нурмагомедова и других дагестанских бойцов крысами

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко отреагировал на новость о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ выступят шесть представителей Дагестана.

«Команда «Мельдоний». Трое из этого списка уже попадались на запрещенных препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы», — цитирует Twitter Макгрегора RT.

Через несколько часов ирландец удалил оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.

30 апреля стало известно, что Нурмагомедов планирует выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Соперником россиянина должен стать американец Дастин Порье.

Россияне Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов, Зелим Имадаев также должны принять участие в предстоящем турнире UFC 242.

Тухугов, Тайсумов и Махачев были замечены в применении допинга. 3 апреля Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником. Тот, в свою очередь, ранее сравнил жену россиянина с полотенцем.

6 октября 2018 года Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

После боя он выпрыгнул из клетки, спровоцировав массовую драку. В ней приняли участие оба соперника и члены их команд. Макгрегора оставили без боев на шесть месяцев и назначили штраф в $50 тыс.

29 января атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на девять месяцев. Также спортсмена обязали выплатить $500 тыс. штрафа.