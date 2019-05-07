«Выгоду от перехода на «цифру» селяне увидели быстрее»

Цифровое телевидение в нашей стране поэтапно приходит на смену аналоговому вещанию. На сегодняшний день уже 28 регионов подключены к новому формату приема сигнала, но переход на «цифру» в оставшихся субъектах было решено перенести с июня на октябрь. О том, что стало причиной смещения графика, как мошенники обманывают доверчивых граждан и за что критикуют саму идею цифровизации, в интервью «Известиям» рассказал заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

— Алексей Константинович, недавно ваше ведомство объявило о переносе окончательного перехода на цифровое телевидение на более поздний период. С чем это связано?

— На сегодняшний день нет ни малейшего сомнения в том, что все регионы смогут полноценно перейти к завершению аналоговой трансляции федеральных телеканалов к 3 июня, как было запланировано изначально. Но мы приняли во внимание ряд обстоятельств. Например, начало дачного сезона. Потому что после анализа итогов первых двух этапов отключения выяснилось: если почти у всех в квартирах цифровое телевидение есть, то на дачах далеко не у каждого стоят новый телевизор или приставка. Это означает, что людям потребуется время на приобретение необходимой техники.

Кроме этого, в момент отключения аналогового вещания желательно, чтобы человек находился дома и в случае возникновения проблем смог их решить. Но летом многие по своему основному адресу как раз и не живут .

Фото: ТАСС/Александр Рюмин Рязанская область. Галина Билитюк, 82-летняя жительница села Прудская, с цифровым телевизионным ресивером, который ей помог подключить волонтер

Еще одно обстоятельство, на которое мы обратили внимание, связано с низким расходованием субсидий на приобретение приставок. Так, на первые два этапа из региональных бюджетов было выделено 500 млн рублей, а в качестве материальной помощи выплачено только около 10%. Для оформления всех бумаг необходимо время, поэтому мы даем малообеспеченным гражданам больше шансов на получение субсидии. С точки зрения администрирования процессов мы понимаем, что отключая в один этап 40–50 млн человек, мы в состоянии в течение 24 часов локализовать любую возникающую при переходе проблему . А если одномоментно отключать 100 млн человек, управляемость процессом будет несколько ниже. Поэтому, учитывая все эти факторы, правительство Российской Федерации приняло решение добавить четвертый этап.

— С какими сложностями вы столкнулись на предыдущих этапах?

— На тестовом этапе в Тверской области возник ажиотажный спрос на приставки, и некоторые торговые сети повысили цены. Мы учли это при подготовке к первому этапу перехода: во все крупные сети и отделения «Почты России» завезли достаточное количество оборудования и подписали меморандум, в соответствии с которым до момента отключения аналогового вещания приставки будут стоить не дороже 990 рублей. Но надо отметить, что чаще люди всё же берут более дорогие приставки.

В ходе первого этапа граждане дозванивались на «горячую линию», чтобы получить консультацию. Звонков было так много, что в первые дни время ожидания иногда составляло семь и больше минут. Ко второму этапу были сделаны соответствующие выводы, региональные и федеральную «горячие линии» усилили. На федеральной было задействовано 1,4 тыс. операторов. На втором этапе максимальное время дозвона сократилось до семи секунд.

— Какое количество приставок уже приобретено?

— Около 90 тыс. штук на первом этапе и на втором — еще 360 тыс. Всего примерно 450 тыс. приставок — на 50 млн человек, проживающих в 28 регионах первых двух этапов.

— Известно, что при переходе на цифровое вещание вам помогают волонтеры. В чем заключается их работа?

— Сейчас, когда идет второй этап отключения, у нас задействовано 18 тыс. волонтеров и 12 тыс. социальных работников, которые прошли обучение. Многие сотрудники почты тоже обладают навыками настройки. Много звонят волонтерам с просьбой прийти и помочь настроить телевизор, присоединить к нему приставку. Помогают в основном пожилым и одиноким — тем, у кого возникают проблемы.

Волин «Серебряный волонтер» Галина Вальчишин (слева) помогает ветерану Великой Отечественной войны Серафиме Яковлевне Вагиной настроить прием цифрового телевидения в селе Салаирка Тюменской области Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Традиционно считается, что волонтеры — это молодежь, а здесь мы увидели много «серебряных волонтеров», людей пожилого возраста. Пенсионерам проще с ними разговаривать. Среди «серебряных волонтеров» есть несколько региональных руководителей, попробовавших себя на этом поприще. Например, губернатор Костромской области Сергей Ситников помогал людям настраивать телевизор, а мэр Кемерово Илья Середюк специально пришел на «горячую линию» и поработал информационным волонтером.

— Это был такой пиар?

— Они это делали искренне — людям реально интересно. Когда набирали волонтеров, было много дискуссий. Многие говорили, что будут брать только студентов, но не школьников. Но рекорд среди волонтеров установила именно школьница из Амурской области Настя Вострикова: 30 подключений в день.

— Министерство связи как-то поощрит Настю?

— Вне всякого сомнения, мы передадим ей благодарность министра.

— В соцсетях сейчас можно нередко встретить жалобы граждан на мошенников, наживающихся на теме отключения аналогового вещания. Вам известны подобные случаи?

— Да, на первом этапе недобросовестные коммерсанты и мошенники продавали ненужную технику, прикрываясь цифровизацией вещания. Пытались впарить обычные приставки по 10 тыс. рублей или говорили, что с переходом на «цифру» отключится всё и нужно срочно подписаться на их сервисы. Такие факты мы сразу предавали максимальной огласке и передавали информацию в правоохранительные органы. В последнее время в интернете появились сообщения, что продается «чудо-антенна», которая позволяет смотреть 300 телевизионных каналов совершенно бесплатно. Чудес не бывает, об этом тоже надо помнить.

Волин Фото: РИА Новости/Артём Коренюк

— Сколько эпизодов мошенничества уже выявлено?

— Счет идет на единицы и десятки. Меньше ста. Есть еще группы в социальных сетях, где порой умышленно нагнетается ситуация. Но в целом доля негативных публикаций составляет от 1% до 1,5% от всего информационного объема в соцсетях. Критика часто безадресная: «У нас в районе не принимает телевидение». Район не указан, город тоже. На вопрос представителей РТРС, куда приехать и провести проверку, ответов, как правило, не поступает. Когда люди отвечают, выезжают технические специалисты и разбираются.

Были объективные случаи, когда приставки показывали 18 из 20 каналов. Разобрались, оказалось, что в продажу попала партия устаревшей техники, которая требовала обновления. Например, в Кузбассе их бесплатно перепрошили или обменяли на новые.

Мы знаем все проблемы, которые у нас возникают. Каждая из них в основном решается в течение 24 часов.

— Были какие-то запоминающиеся случаи в процессе перехода на цифровое вещание?

— Да, например, у жительницы Великого Новгорода был старый телевизор «Садко», у него не было подходящего под приставку разъема «тюльпан». Информацию об этом сразу же опубликовали и моментально пришли спонсоры, которые бабушке купили новый телевизор.

— А старый куда дели?

— В музей сдали — это большая редкость.

— Сотрудникам «горячей линии» наверняка тоже приходится отвечать на необычные вопросы?

— Недавно был случай: человек спросил, не относится ли он к категории малоимущих, назвал свой доход. Ему ответили: «Да, вы попадаете в категорию малоимущих. Если купите телевизионную приставку, ее стоимость вам будет компенсирована». После чего последовал вопрос: «На все четыре телевизора?»

— Ему отказали?

— На компенсацию за одну приставку он имеет право, за четыре — нет.

Волин Во время подключения нового оборудования для приема цифрового телевидения в сельских домах Рыбновского района Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

— Поступает ли к вам какая-то конструктивная критика самого процесса перехода на цифровое вещание?

— Критика есть. Насчет конструктивной — сложно сказать. До 50% критики перехода на «цифру» касается того, что телевидение зло и нечего было тратить государственные деньги на то, чтобы обеспечивать людей 20 телеканалами — лучше бы они книжки читали.

— Что вы на это отвечаете?

— Ничего не отвечаем. Потому что знаем, что граждане с удовольствием смотрят телевизор, и телевидение не является заменой книгам.

Немало критических замечаний касается того, что бедные люди в провинции не смогут позволить себе приобрести приставки или настроиться на «цифру». Больше 90% подобного рода сообщений в соцсетях постят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они, видимо, лучше знают, как живется людям в провинции.

Мы столкнулись с очень интересным явлением. Изначально мы предполагали, что самый низкий уровень готовности к переходу на цифру будет в сельской местности, потому что города более продвинутые, там есть кабель. Ничего подобного. Выяснилось, что сельская местность подготовилась к переходу на цифру куда лучше и эффективнее, чем город. Это связано с тем, что сельские жители традиционно получали три-четыре телеканала, а во многих районах — два. Почти 60% населения страны получали до четырех каналов, а 25% не более двух каналов. То есть выгоду от цифры селяне увидели быстрее.

— В одном из наших интервью вы сказали, что создавать материал нужно так, чтобы он был интересен читателю. Как вы считаете, сегодняшнее интервью заинтересует читателей?

— Это пускай они сами решают.