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ВВС армии Хафтара уничтожили оперативный штаб правительства нацсогласия

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Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
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Воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара уничтожили оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказало «РИА Новости».

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«Удары ливийских ВВС (ЛНА) включили ряд позиций, (среди них. — Ред.) дипломатический клуб, дорога, ведущая к мечети эль-Кахили», — цитирует сообщение штаба ЛНА агентство.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг».

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