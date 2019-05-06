Прямой эфир
Сюжет:

Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника

0
Фото: REUTERS/Ayman al-Sahili
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило агентство Reuters.

Столица в огне: ливийская армия ведет наступление на Триполи
Боевые действия активизировались незадолго до общенациональной конференции по урегулированию кризиса в стране

Кроме того, Хафтар заявил, что наступивший священный месяц мусульманского поста Рамадан — месяц джихада.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белый дом опроверг сообщения о поддержке Трампом Хафтара
Армия Хафтара обвинила войска правительства Ливии в гибели мирных граждан

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017