Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника

Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило агентство Reuters.

Кроме того, Хафтар заявил, что наступивший священный месяц мусульманского поста Рамадан — месяц джихада.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится ПНС во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.