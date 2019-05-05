В результате ЧП с самолетом в Шереметьево погибли 13 человек

13 человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточнили источники в медицинских службах, еще шестеро пострадали.

«Судьба части пассажиров неизвестна», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Инцидент произошел около 18:00 в воскресенье, 5 мая. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек, в том числе 73 пассажира.