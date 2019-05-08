Все в сборе: на популярных курортах России отдыхающих по-прежнему попросят доплатить

В мае 2018-го в нескольких пилотных регионах России ввели курортный сбор, с помощью которого планируется привлечь дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры. Собирать его с отдыхающих должны отели и другие официальные объекты размещения. Если эксперимент признают успешным, не исключено, что доплачивать (пока сумма сбора не превышает 50 рублей в день) придется и в других регионах страны. Спустя год после его начала «Известия» разбирались, как идет эксперимент, о чем следует знать туристам, кто освобождается от оплаты сбора и стоит ли готовиться к изменениям в наступающем сезоне.

Что такое курортный сбор

Эксперимент по внедрению курортного сбора в наиболее перспективных с точки зрения развития туристической отрасли регионах России начался весной 2018-го. Не исключено, что, если он будет признан успешным, распространять его начнут и в других субъектах, однако случится это не раньше 2020–2022 годов.

Предполагается, что за каждый день своего пребывания на курорте туристы платят дополнительную сумму, которая впоследствии поступает в региональные бюджеты и должна пойти на развитие туристической инфраструктуры на курорте.

Взимать средства должна «принимающая сторона»: отели, базы отдыха и гостиницы (по аналогии, например, с туристическим налогом, который действует в некоторых городах Италии), включенные в специальный региональный реестр.

Сбор Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik/moodboard

Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», принятый еще летом 2017-го, предусматривает только верхнюю планку — сбор не должен превышать 50 рублей в сутки с человека в течение первого года проведения эксперимента (то есть в 2018 году) и 100 рублей в сутки — в последующие годы. Конкретная сумма устанавливается уже на региональном уровне.

Регионам в рамках эксперимента вообще предоставлена достаточно большая свобода. Все остальные решения — в том числе о том, какие территории примут участие в эксперименте, как именно будет проводиться сбор средств и на что конкретно будут потрачены, — принимаются уже субъектами.

Полученные средства должны перечисляться операторами в специально созданные в регионах фонды развития курортной инфраструктуры. Средства из них, в соответствии с тем же федеральным законом, могут расходоваться «исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента».

В порядке исключений

Первоначально — и это прописано в законе — речь шла о введении сбора в Алтайском и Ставропольском краях, на Кубани и в Крыму, однако весной 2018-го, накануне старта эксперимента, стало известно, что в Крыму участие в эксперименте решили отложить.

В трех оставшихся регионах сбор тоже действует не везде: платить его должны только туристы, приезжающие на определенные курорты. На Алтае это Белокуриха, в Ставропольском крае — города Кавминвод: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.

Больше всего территорий-участников в Краснодарском крае. Там курортный сбор действует в Сочи, Адлере, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и расположенных в Темрюкском районе Лазаревском, Шепси, Туапсе, Агое, Небуге.

Сбор Туристы отдыхают на пляже в Сочи Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По закону доплачивать небольшую сумму за каждые проведенные на одном из курортов сутки (не считая первых) должны «физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов». То есть на детей действие сбора не распространяется. Однако и взрослые должны платить его не все.

Во-первых, в законе идет речь только об официально зарегистрированных отелях, санаториях и базах отдыха — получается, что те, кто снимает квартиру в частном секторе, под действие сбора не попадают.

Кроме того, чтобы считаться оператором курортного сбора, гостиница должна быть включена в специальный реестр, попали в который, видимо, далеко не все. Так, в Краснодарском крае, по мнению журналистов РБК, количество отелей, оказавшихся в реестре, было меньше общего количества действующих на территории курортов гостиниц и баз отдыха.

Наконец, часть отдыхающих от уплаты налогового сбора освобождается в принципе. На федеральном уровне это относится к некоторым категориям льготников (в том числе ветеранам Великой Отечественной и инвалидам войны; гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», званием Героя Советского Союза или Героя России), детям с инвалидностью, представителям малоимущих семей. Также не должны платить курортный сбор те, кто постоянно проживает (или на долгосрочной основе работает) на территории проведения эксперимента, или те, у кого в этих районах есть жилье; исключение делается и для тех, кто приезжает на курорты лечиться, а не отдыхать. Посмотреть полный список можно в ст. 7 федерального закона.

Кроме того, участвующие в эксперименте субъекты Российской Федерации могут дополнять этот список на региональном уровне.

Подсчитали прибыль

В результате на Ставрополье и Алтае курортный сбор был введен в мае 2018-го, в Краснодарском крае, где в начале лета проходила часть игр чемпионата мира по футболу, — с 16 июля прошлого года, после завершения мундиаля. Там, по решению краевых властей, туристы должны были платить по 10 рублей за каждый проведенный на курорте день, в Белокурихе — по 30 рублей в день, в Ставропольском крае — по 50 рублей в день.

За неуплату сбора законом предусмотрен штраф: физическим лицам (то есть туристам) придется заплатить от 500 до 2 тыс. рублей, операторам сбора (то есть отелям и домам отдыха) — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В конце осени участники программы отчитались о первых результатах. Всего, как сообщалось, к этому моменту в трех пилотных регионах удалось собрать более 200 млн рублей. Рекордсменом стал Ставропольский край.

Сбор Вид на Нарзанную галерею в Кисловодске Фото: ТАСС/Елена Афонина

«В период с мая по октябрь текущего года собрано более 200 млн рублей средств курортного сбора, из них в Ставропольском крае — порядка 112 млн рублей, в Краснодарском крае — 81 млн рублей, в Алтайском крае — 13 млн рублей», — цитирует ТАСС сообщение Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Всего же по итогам 2018 года Ставрополью удалось заработать благодаря курортному сбору более 185,5 млн рублей, около половины — 70 млн рублей — пришлось на Кисловодск. Еще чуть больше 50 млн в казну принес Пятигорск, около 30 млн — Ессентуки и Железноводск.

Сбор Туристы возле грота Дианы в Пятигорске Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В Краснодарском крае, согласно данным, опубликованным в марте 2019-го на сайте регионального законодательного собрания, удалось «собрать» 109,3 млн рублей. При этом всего на Кубань по итогам прошлого года приехали 17 млн человек, а в объектах размещения, включенных в специальный реестр, остановились 2,6 млн из них (около миллиона человек были освобождены от уплаты сбора в соответствии с федеральным и краевым законодательствами).

В Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в начале мая рассказали, что за прошедший год в краевой Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 31,6 млн рублей, при этом с января 2019 года размер курортного сбора там был повышен с 30 до 50 рублей с человека в сутки. В ведомстве подчеркнули, что часть полученных средств уже была вложена в развитие курортной инфраструктуры города.

Едет ревизор

Всего, по данным Управления Алтайского края по развитию туризма, регион к сентябрю 2018-го посетило около 1,5 млн человек, а за весь 2017-й — около 2 млн.

Белокуриха, небольшой город на Чергинском хребте, считается одним из самых известных краевых курортов Алтайского края (всего к осени 2018-го в край приехало около 1,5 млн туристов). Он славится прежде всего горными пейзажами и целебными термальными источниками. Отдельной статистики по тому, какая часть туристов направлялась именно туда, на сайте ведомства приведено не было, однако в предыдущие года эта цифра составляла около 200 тыс. человек.

В декабре 2018 года глава города Белокурихи Константин Базаров, ссылаясь на данные проведенного анкетирования, рассказал, что 75% жителей Белокурихи к эксперименту относятся положительно. При этом, по его словам, на собранные средства удалось выполнить работы по обустройству прилегающих лесов, поставить новые скамейки или урны, начать благоустройство левого берега реки Белокурихи. Кроме того, в городе разработали техзадание на комплексную оценку территории парка для создания пешеходной зоны, об этом писал «Бийский рабочий».

Сбор Вид с вертолета на курортный комплекс «Белокуриха» Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Global Look Press

Однако в конце апреля 2019-го в местных СМИ появилась информация о том, что на фоне повышения суммы сбора с 30 до 50 рублей туристы начали массово отказываться от путевок. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора края с представителями муниципальной власти и местного туристического сообщества.

«За восемь месяцев прошлого года мы получили около 50 жалоб, отказов от оплаты курортного сбора, за один только январь этого года (когда курортный сбор поднялся с 30 до 50 рублей) — уже 152 случая, когда люди отказываются платить курортный сбор», — цитирует портал «Амик» слова председателя Белокурихинского городского совета депутатов Сергей Криворученко.

Он предположил, что решение о повышении суммы сбора было несвоевременным, и рассказал, что депутаты в ходе очередной сессии совета депутатов приняли решение вернуть ее на уровень 2018 года, снизив до 30 рублей. Недовольными, по словам Криворученко, в первую очередь оказались жители других районов края, которые также вынуждены платить за отдых на местных курортах. По его словам, в последние годы жители края составляли едва ли не основную массу туристов, приезжающих в Белокуриху, однако их интересы не были учтены при введении курортной сбора — в льготный список, в отличие от жителей самой Белокурихи, они не попадают.

О недовольстве отдыхающих также сообщали в Краснодарском крае. Там, по данным представителей АТОР, некоторые туристы отказывались платить курортный сбор, мотивируя отказ тем, что уже заплатили объекту размещения, который отчисляет налоги в региональный бюджет. Другие не ожидали дополнительных трат, приезжая по путевке, приобретенной по принципу «всё включено». Осенью также появлялась информация о том, что небольшие отели Кубани столкнулись со сложностями при сборе средств — в первую очередь из-за нехватки ресурсов на администрирование.

Сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Примерно тогда же стало известно о планах прибегнуть к помощи специальных ревизоров. Как писали «Известия», они должны были начать работать в Краснодарском крае, чтобы, с одной стороны, искать тех, кто уклоняется от уплаты сбора, а с другой — помогать туристам, отвечая на интересующие их вопросы о принципах работы этой системы.

Предполагается, что в роли ревизоров выступят представители органов местного самоуправления, которые будут работать совместно с МВД. Проверяющие смогут получать информацию о регистрации туристов в отелях, при этом им выдадут специальные удостоверения, чтобы они могли представиться туристам.

Без повышения

Именно организационными сложностями и высокими затратами на администрирование решение отказаться от участия в эксперименте объяснили в Крыму. В прошлом году планировалось, что к эксперименту полуостров присоединится этой весной, однако в апреле 2019-го стало известно, что отдыхающим доплачивать за отдых в местных отелях и санаториях все-таки не придется.

Как объяснил Сергей Аксенов, затраты на администрирование могут оказаться примерно сопоставимы с потенциальными доходами для республиканского бюджета, что приведет к неэффективности такого инструмента в местных реалиях, а сам он выступает против того, чтобы вводить «сбор ради сбора».

Сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил в правительство РФ письмо [с просьбой] исключить Крым из эксперимента», — цитирует Аксенова ТАСС (такой механизм выхода из числа участников эксперимента предусмотрен законом о курортном сборе. — Ред.).