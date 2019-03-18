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Манифест Брейвика продавали в интернет-магазине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Widding
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Праворадикальный манифест норвежского террориста Андерса Брейвика можно было купить в интернет-магазине. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на телекомпанию NRK 18 марта.

До совершения теракта Брейвик опубликовал в интернете 1500-страничный манифест, в котором заявил о борьбе Запада с мусульманами, а «слишком мягко» относящихся к мигрантам европейцев назвал предателями.

Документ был доступен в интернет-магазине Adlibris за почти 1000 норвежских крон (больше €100) с сентября 2018 года.

«Мы удаляем эти книги теперь, когда узнали, что они были выставлены на продажу», — заявил директор по продажам площадки в Скандинавии Сакари Луовио.

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По его словам, документ террориста попал на сайт через онлайн-сервис, с помощью которого любой желающий может публиковать и продавать книги. Отследить его появление на торговой площадке среди 15 млн загруженных книг администрации Adlibris не удалось.

Брейвик устроил двойной теракт в Осло 22 июля 2011 года. Сначала он организовал взрыв у комплекса правительственных зданий в центре города, а через несколько часов, переодевшись в полицейскую форму, открыл стрельбу в молодежном лагере.

Жертвами стали 77 человек — 69 были убиты на острове Утёйя, восемь погибли при взрыве в Осло, 151 человек получил ранения. В июле 2018 года погибшим от рук преступника открыли памятник в Осло.

Мужчина признался в совершении атак, но виноватым себя не считает. Его приговорили к 21 году лишения свободы с возможностью продления срока еще на пять лет неограниченное число раз.

Впоследствии Брейвик неоднократно говорил, что организовал нападения ради предотвращения падения норвежской культуры в рамках права на самооборону и борьбы против мультикультурализма.

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