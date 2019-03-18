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Военный эксперт заявил о лидирующем месте российских систем РЭБ в мире

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Российские разработки в области систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) лидируют в мире, хотя они также есть в США и странах НАТО. Такое мнение высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков.

По его словам, у российских систем нет аналогов в мире.

«Причем кратно превышают возможности западных образцов. Системы РЭБ — это радиоэлектронная борьба, это в первую очередь вывод из строя высокотехнологичных средств связи, наведения, целеуказания и управления высокоточным оружием», — цитирует Калмыкова телеканал «Звезда».

Эксперт добавил, что такие системы также могут перенаправлять высокоточное оружие противника и перехватывать управление беспилотными летающими аппаратами.

6 марта эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен опубликовал статью, в которой он делает вывод о том, что Россия стремится стать военной сверхдержавой, но «с позиции проигравшего».

В частности, в ней говорилось о том, что Россия не может «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». По мнению Кьеллена, в России активно используется технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы, оставшийся после распада СССР. При этом аналитик считает, что в ближайшее время потенциал Советского Союза исчерпается.

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