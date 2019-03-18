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Пассажир «ВАЗа» погиб при столкновении с деревом в Липецкой области

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В городе Усмань Липецкой области «ВАЗ» столкнулся с деревом. Погиб 23-летний мужчина-пассажир. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Авария произошла в воскресенье, 17 марта, на Комсомольской улице. Автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего мужчины съехал с дороги и врезался в дерево. Отмечается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, пишет GOROD48.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

За последние трое суток автоинспекторы Липецкой области выявили в регионе 2237 нарушений ПДД. При этом было зафиксировано 70 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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