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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Тульской области

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В Узловском районе Тульской области автомобиль «ВАЗ» врезался в легковую иномарку. Погибли два человека. Две несовершеннолетних девочки были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по региону, авария произошла в субботу, 16 марта, на 223-м км автодороги М-4 «Дон». Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 66-летнего мужчины, двигаясь задним ходом, врезался в Hyundai i40, пишут «Тульские извести».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Также пострадали две несовершеннолетние девочки-пассажирки — они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Отмечается, что в момент аварии они находились на заднем сиденье, пристегнутые ремнями безопасности.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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