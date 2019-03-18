Четыре человека госпитализированы после ДТП в Волжском

В городе Волжский Волгоградской области иномарка врезалась в дерево. Пострадал водитель и трое его пассажиров. Все они были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла в ночь на понедельник, 18 марта, около 00:45 около одного из домов на улице Логинова. Автомобиль Chevrolet Lanos под управление 18-летнего юноши вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Полицейские предполагают, что водитель не справился с управлением, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки, а также 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет — пассажиры иномарки. Все они были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.