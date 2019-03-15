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Росприроднадзор проверит трассу «Скандинавия» после ДТП с бензовозом

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Сотрудники Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проведут проверку трассы «Скандинавия», на которой утром 15 марта столкнулись бензовоз и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Авария произошла около 7:30 на 78-м км трассы «Скандинавия». Столкнулись бензовоз и грузовик груженый щебнем. В результате аварии произошел разлив топлива. Из прицепа грузовика рассыпался щебень, пишет телеканал «78».

Для того чтобы оценить ситуацию на место выехали специалисты Росприроднадзора. Они проверят участок и прилегающие к нему земли и выяснят степень их загрязнения дизельным топливом.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла из-за того, что водитель грузовика потерял управление над автомобилем и выехал на полосу встречного движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель бензовоза скончался на месте. Водитель грузовика получил травмы.

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