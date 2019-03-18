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Виновному в смертельном ДТП водителю вынесли приговор в Брянске

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В Брянске суд вынес обвинительный приговор 20-летнему горожанину. Мужчина стал виновником ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба брянской прокуратуры.

Было установлено, что 5 мая 2018 года автомобиль Renault при обгоне выехал на встречную полосу. Уходя от столкновения, водитель пытался вернуть машину на свою полосу, но легковушка вылетела в кювет и перевернулась. При этом скорость автомобиля достигала 107 км/ч. Пассажир иномарки погиб на месте от полученных травм, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Суд признал 20-летнего юношу виновным в смертельном ДТП и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима. Также он взыскал с него 1 млн рублей в пользу вдовы погибшего.

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