Субмарина памяти: в первой атомной подлодке создают музей

Первая отечественная субмарина станет музеем атомного подводного флота, рассказали «Известиям» в Ядерном обществе России. АПЛ К-3 (позднее она получила название «Ленинский комсомол») находится в акватории судоремонтного завода «Нерпа» в городе Снежногорске Мурманской области, она уже подготовлена к созданию экспозиции. Ветераны, ученые, конструкторы 19 марта, в День подводного флота России, решили обратиться к президенту с просьбой поставить точку в этом вопросе.

Переоборудование АПЛ К-3 в музей началось еще в 2006 году. Прежде всего из реакторов выгрузили отработавшее ядерное топливо. В целях обеспечения абсолютной безопасности для будущих посетителей в «Росатоме» выделили финансирование на вырезку реакторного отсека и замену его на муляж. Удаленный отсек отправили на длительное хранение в Сайда-Губу, на предприятие филиала ФГУП «Рос РАО» — Северо-Западный центр «Сев РАО».

ВМФ решил задачу по конвертовке корабля (процесс, включающий совокупность организационно-технологических мероприятий по подготовке судна к временному безопасному хранению на плаву. — «Известия») и спуску на воду в 2018 году.

— Специалисты провели огромную работу, — отметил депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр. — Было бы странно останавливаться на этом. Дело нужно довести до конца. В К-3 должен появиться музей.

Подводная лодка, пока не принято решение о создании музея, находится на плаву в акватории судоремонтного завода «Нерпа» в городе Снежногорске Мурманской области на балансе ВМФ.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев АПЛ К-3 в эллинге судоремонтного завода, 2006 год

— Но дело тонет в бесконечной, многолетней переписке, — сообщил «Известиям» исполнительный вице-президент Ядерного общества России Сергей Кушнарев. — В отсутствие принципиального решения о создании музея трудно доработать проект концепции экспозиции, решить вопрос об окончательной привязке к месту предполагаемого размещения и проработать возможности использования современных цифровых и интерактивных технологий. Дело с открытием музея движется гораздо медленнее, нежели создавалась сама подлодка.

Темпы строительства АПЛ К-3 действительно поражают. Третья в мире и первая отечественная атомная подводная лодка была заложена в 1955 году, в 1957-м спущена на воду, а в 1958-м вступила в строй. В ее создании участвовало более 350 предприятий со всего Советского Союза.

Лодка совершила 14 дальних походов, прошла более 120 тыс. миль. В июле 1962 года впервые в истории мореплавания она всплыла на Северном полюсе, и ее экипаж водрузил государственный флаг СССР во льдах Центральной Арктики.

В создании первенца атомного подводного флота ведущую роль сыграл Курчатовский институт. Переоборудование подлодки в музей приветствует его нынешний президент.

— Поддерживаю идею создания музея К-3 как родоначальника нашего атомного подводного флота, — рассказал «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. — Создание этой подлодки — огромная веха в истории всего отечественного флота. Такой музей станет памятью ученым и конструкторам, судостроителям и военным морякам — всем создателям атомного флота России.

В День подводного флота России общественность решила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой поставить точку в истории с созданием музея. Обращение подписали представители Клуба адмиралов, российского Союза НИО, НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова, российского общества «Знание», Ассоциации содействия развитию научно-технических музеев, ассоциации высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов «Росатома», российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, Ядерного общества России и других организаций. Они предлагают создать общественный совет для содействия целевому использованию выделенных средств и подготовке концепции музея.

— За 60 лет в стране построено более 250 атомных подлодок. АПЛ составляют основу наших морских стратегических ядерных сил, — заявил «Известиям» вице-адмирал и академик РАН Ашот Саркисов. — Однако в то время, как в других странах, обладающих АПЛ, экскурсанты давно осматривают музеи на базе своих первых лодок и воспитывают гордость и уважение к атомному флоту у граждан и молодежи, в России до сих пор ничего подобного нет. Хотя для создания мемориала К-3 в нашей стране сделано уже многое.

Общественники, подписавшие обращение к президенту, считают, что появление такого музея как важного примера сохранения наследия достижений науки и техники подчеркнуло бы стратегическую роль атомного флота в обеспечении безопасности России.