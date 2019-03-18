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Песков рассказал о сложности выпуска косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Вопрос выпуска косаток из бухты Средняя в Приморье находится на контроле президента России Владимира Путина, но без адаптации большая часть животных может погибнуть. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Существуют проблемы. Сейчас уже стало ясно, что ставить вопрос «свободу косаткам» с биологической точки зрения неприемлемо», — подчеркнул он.

12 марта консилиум ученых принял решение оставить косаток еще на три-четыре месяца в бухте Средняя Приморского края. Отмечалось, что многие животные уже привыкли к человеку, а значит, вероятен риск того, что они не смогут адаптироваться к диким условиям и погибнут.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

По мнению следствия, животных выловили несколько юрлиц, имеющих разрешение на это для культурно-просветительских целей. Росрыболовство утверждает, что вылов произведен законно и не наносит ущерба.

В декабре 2018 года стало известно о пропаже трех белух, а в феврале 2019-го — одной косатки. Специалисты утверждают, что самостоятельно животные уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые. Значит, их либо перевезли в другое место, либо они погибли.

Сейчас белухи и косатки находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя, которые из-за недостаточного размера называют китовой тюрьмой. Эксперты выступают против выпуска животных в дикую природу, так как на воле им может угрожать опасность. В Генпрокуратуре заверили, то косатки и белухи содержатся в приемлемых условиях, находятся под присмотром и получают питание.

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