Военный политолог оценил сообщения СМИ о закупке Египтом истребителей Су-35

Подписанный контракт на поставку Египту российских истребителей Су-35 можно считать очень удачным соглашением, если эта информация официально подтвердится. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее 18 марта «Коммерсант» сообщил о том, что Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двух десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним. Издание ссылается на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Они заявили, что соглашение рассчитано на сумму около $2 млрд, и поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

У России с Египтом исторически хорошие и теплые отношения еще со времен Советского Союза, напомнил Андрей Кошкин. Москва поставляла Каиру технику, вооружения и боеприпасы, которые полностью удовлетворяли руководство и вооруженные силы Египта, отметил эксперт.

«И сегодня мы поставляем. В этих условиях подписанное соглашение на такое большое количество высокотехнологичных машин Су-35 — это, конечно же, очень удачное соглашение. И партия, и стоимость впечатляют», — сказал военный политолог.

По его словам, для России этот контракт выгоден не только с коммерческой стороны, но и с военно-политической.

При этом он похвалил истребитель поколения 4++ за отличные тактико-технические характеристики. «Су-35 — очень хорошая машина, современная, высокоманевренная. По всем показателям она прекрасна для того, чтобы ее закупить, особенно Египту. Я считаю, что это оптимальная сделка», — заключил Кошкин.

Помимо Египта, Россия поставляет истребители Су-35 и АСП — комплекты авиационных средств поражения — в Китай. К настоящему моменту реализация контракта завершается. В ответ на это в сентябре 2018 года США ввели санкции против Пекина на закупку российских самолетов.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.