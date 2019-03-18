СМИ узнали о закупке Египтом десятков истребителей Су-35

Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двух десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним, рассказали «Коммерсанту» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности.

По словам источников издания, соответствующее соглашение на сумму около $2 млрд вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах. Как подчеркнули собеседники газеты, этот контракт на несколько лет вперед гарантирует загрузку мощностей производителя истребителей — авиационного завода Комсомольска-на-Амуре.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев по этой теме воздержались.

Помимо Египта, Россия поставляет истребители Су-35 и АСП — комплекты авиационных средств поражения в Китай. К настоящему моменту реализация контракта завершается. В ответ на это в сентябре 2018 года США ввели санкции против Пекина на закупку российских самолетов.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.