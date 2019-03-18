Медики раскрыли связь между ранними смертями и газировкой

Ученые Гарвардского университета 18 марта опубликовали исследование, согласно которому употребление чрезмерного количества газировки и других сладких напитков повышает шансы умереть в раннем возрасте от рака, болезней сосудов или сердца.

Как пишут исследователи, люди, выпивающие 3–4 стакана газировки в неделю, умирают на 6% чаще, чем те, кто эти напитки не употребляет. Оказалось, что их ежедневное распитие повышает риск гибели на 14% от одной порции сладкой газировки в день, а от двух или более — на 21%.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные, собранные с 1980 по 2014 год в рамках проектов Health Professionals Follow-up Study и National Health and Nutrition Examination Survey. В них участвовали более 100 тыс. медработников, которые согласились на длительные наблюдения за их здоровьем.

6 марта ученые рассказали о новой опасности сладких газировок. Они, по мнению Американской академии Неврологии, усугубляют тяжесть симптомов рассеянного склероза.