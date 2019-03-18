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Россия ограничила ввоз молочной продукции с филиала Danone в Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россельхознадзор с 17 марта ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции с филиала Danone в Белоруссии. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято по итогам инспекции предприятия. Она прошла с 27 февраля по 2 марта 2019 года.

«Данон Пружаны» перерабатывает до 350 т молока в сутки и занимается его производством под несколькими торговыми наименованиями.

В июне 2018 года специалисты Россельхознадзора обнаружили превышенное содержание нитратов в молоке семи белорусских производителей, среди них и «Данон Пружаны». Тогда же ведомство объявило о введении временных ограничений на его ввоз в РФ.

Позже Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Впоследствии российское ведомство разрешило поставку молока семи белорусским компаниям.

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