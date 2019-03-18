Канада намерена продлить свою миссию военных инструкторов на Украине
Канада намерена продлить мандат своей миссии военных инструкторов на Украине, который истекает 31 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
Решение будет объявлено в ходе совместной пресс-конференции главы канадского МИДа Христи Фриланд и министра национальной обороны Харджита Сингха Саджана.
По информации издания, количественный состав миссии менять не будут. Представители глав ведомств пока от комментариев отказались.
С 2015 года в рамках операции ВС Канады на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на полигоне во Львовской области.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).