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Канада намерена продлить свою миссию военных инструкторов на Украине

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Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
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Канада намерена продлить мандат своей миссии военных инструкторов на Украине, который истекает 31 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Решение будет объявлено в ходе совместной пресс-конференции главы канадского МИДа Христи Фриланд и министра национальной обороны Харджита Сингха Саджана.

По информации издания, количественный состав миссии менять не будут. Представители глав ведомств пока от комментариев отказались.

С 2015 года в рамках операции ВС Канады на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на полигоне во Львовской области.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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