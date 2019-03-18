Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США

Заявления оппонентов президента США Дональда Трампа о его якобы сговоре с Россией мешают достичь прогресса в двусторонних отношениях. С таким заявлением в эфире радиостанции AM 970 выступил советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, достичь прогресса в отношениях между странами сложно, когда оппоненты президента пытаются показать некие свидетельства сговора с Россией. Ранее аналогичную точку зрения о причине сложностей в отношениях Москвы и Вашингтона высказывала и российская сторона, пишет «РИА Новости».

В США ведется сразу несколько расследований вмешательства России в выборы 2016 года. Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США завершил свое разбирательство в марте прошлого года, не найдя свидетельств сговора. Расследование продолжают вести ФБР, комитет по разведке сената, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, назначенного министерством юстиции.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению. В рамках этого разбирательства обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва отвергает все обвинения. Белый дом также не раз опровергал заявления о неправомерных контактах с официальными лицами из России в период избирательной кампании.