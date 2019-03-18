Кабул получит нелегитимно отремонтированные Словакией Ми-17В-5

Кабул получит вертолеты Ми-17В-5, которые были нелегально отремонтированы словацкой компанией LOTN. Пресс-служба разработчика машины холдинга «Вертолеты России» заявила, что снимает с себя ответственность за их безопасное использование.

В холдинге также заявили, что неоднократно обращались к руководству словацкой компании с предложением урегулировать вопросы ремонта типа Ми-17, которые принадлежат ВВС Афганистана.

Как пишет «РИА Новости», пока взаимопонимание между сторонами не достигнуто, а сотрудничество с LOTN не ведется. Капитальный ремонт ведется по документации, которая была разработана словацким предприятием без участия и контроля со стороны разработчика.

Вертолеты Ми-17В-5 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.