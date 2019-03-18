После шествия на День святого Патрика в Канаде госпитализировали 18 человек

По меньшей мере 18 человек госпитализированы во время несанкционированного шествия в честь Дня святого Патрика в канадском городе Ватерлоо (провинции Онтарио).

Как сообщает телеканал CTV, некоторые участники мероприятия, находясь в нетрезвом состоянии, кидали в толпу камни и стеклянные бутылки.

У пострадавших также диагностированы травмы головы, переломы из-за падения на скользких улицах и передозировка наркотиками.

По оценке полиции, на улице собрались более 20 тыс. человек. Для охраны правопорядка были привлечены сотрудники из других городов Онтарио.

В Москве с 13 по 24 марта проходит фестиваль «Неделя Ирландии». Жители и гости столицы смогут посетить гала-концерт «День и ночь святого Патрика» и традиционный карнавал в парке «Сокольники».

В западных странах День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии.

В начале XVII века этот день был объявлен христианским праздником и отмечается католической и отдельными протестантскими церквями — англиканской и лютеранской.

В Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор День святого Патрика является государственным праздником.