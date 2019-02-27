Пограничное состояние: ирландцы ожидают возвращения блок-постов и колючей проволоки

Сегодня 499 км границы между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и независимой Республикой Ирландия практически не охраняются. Но после окончательного выхода Соединенного Королевства из Европейского союза здесь вновь могут появиться заграждения, а будки таможенников, такие как на фото, вновь заработают по прямому назначению. Подробности — в фоторепортаже «Известий»