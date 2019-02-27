Пограничное состояние: ирландцы ожидают возвращения блок-постов и колючей проволоки

Сегодня 499 км границы между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и независимой Республикой Ирландия практически не охраняются. Но после окончательного выхода Соединенного Королевства из Европейского союза здесь вновь могут появиться заграждения, а будки таможенников, такие как на фото, вновь заработают по прямому назначению. Подробности — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Жители Ольстера Стелла и Эндрю пока еще ездят в пограничную полосу на импровизированные ярмарки. Но вскоре всё это может прекратиться. «Мы уже начали запасаться консервами на всякий случай», — признаются они
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Джули Тейлор из принадлежащего Великобритании графства Лондондерри пасет своих ослов по обе стороны границы и не думает, что вскоре ей придется держаться лишь северной стороны. «У властей нет ни денег, ни людей, чтобы восстановить контроль», — считает она
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Пока из Ирландии в Великобританию можно запросто перейти по такому ветхому мостику
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Полоса, на которой стоит почтмейстер Джеймс Галлахер, — это не просто дорожная разметка, а линия, по которой через деревню Петтиго проходит граница между двумя странами
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
В деревне пока по-прежнему принимают и фунты стерлингов, и евро
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Здание таможни в деревне Мафф пока стоит без присмотра и без личного состава
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Старожил Петтиго Майкл Хилли предрекает, что после восстановления охраняемой границы по обе стороны выстроятся огромные очереди автомобилистов. «Но это будет самой меньшей из наших проблем», — вздыхает он
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Этот мост между деревнями Блэклайон в Ирландии и Бэлку в Ольстере британская армия взорвала еще в 1970-х. Теперь надежды на его восстановление стали совсем призрачными
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Адам МакГрат каждый день по нескольку раз пересекает границу: автомойка, где он работает, находится сразу в двух государствах. Что он будет делать, если границу реально восстановят, пока не знает
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Эти пограничные укрепления сохранились со старых времен. Возможно, вскоре их снова приведут в надлежащий вид
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Ирландские радикалы, выступающие за присоединение Ольстера к Ирландии, наверняка воспользуются Brexit для активизации кампании, считает автомеханик-протестант Мервин Джонстон. Он пережил несколько покушений со стороны членов ИРА
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
«Нет границе, нет Brexit», — гласит наклейка на дорожном знаке у монумента в честь примирения протестантов и католиков Ирландии
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