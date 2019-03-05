День святого Патрика в Москве отметят карнавалом и гала-концертом

В рамках фестиваля «Неделя Ирландии», который пройдет в Москве с 13 по 24 марта, жители и гости столицы смогут посетить гала-концерт «День и ночь святого Патрика» и традиционный карнавал в парке «Сокольники». Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора.

Отмечается, что оба мероприятия пройдут в один день — 16 марта. Участие в карнавале смогут принять все желающие. После чего на восьмичасовом гала-концерте для гостей праздника выступят лучшие фолк-рок-группы из России и Ирландии.

«На сцену «Известия Hall» выйдут группы Damien Mullane Band, The Clover Rovers, певица Pauline Scanlon (Полин Скэнлон), оркестр волынщиков City Pipes, а также участники коллективов Trubadore, Blind Harper, Foggy Dew, Lost Temple Brothers и St. Patrick"s Brigade», — сообщили организаторы.

В рамках «Недели Ирландии» также пройдут кинопоказы, концерты, танцевальные шоу, выставки видеоарта, лекции ирландских ученых по экономике и медиа-среде, презентации книг и другие мероприятия.

В западных странах День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии.

В начале XVII века этот день был объявлен христианским праздником и отмечается католической и отдельными протестантскими церквями — англиканской и лютеранской. В Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор День святого Патрика является государственным праздником.

Ранее 5 марта сообщалось, что сразу 18 московских парков подготовили праздничную программу по случаю Международного женского дня. 8 Марта гостей ждут концерты, мастер-классы, цветочный забег и ледовая дискотека.