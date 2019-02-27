Дарвиновский музей отметит Всемирный день воды

В столичном Дарвиновском музее 23 марта отметят Всемирный день водных ресурсов. Посетителей научат создавать облака и делать мыло в форме аквариума, сообщили в пресс-службе музея.

Как уточнили в музее, с 10:30 до 16:00 все желающие смогут поучаствовать в «водном квесте, узнать о жизни морских коньков, посмотреть на живых обитателей водоемов и стать участником опытов с водой».

Кроме того, в программе праздника — научно-популярная лекция палеонтолога Ярослава Попова, опыты с водой, игры и мастер-классы.

Ранее стало известно, что в марте в Краснодаре начинается цикл гастрономических пешеходных маршрутов «Вкусный Краснодар». В его рамках запланировала бесплатная презентация в музее шоколада. Для всех желающих проведут бесплатный мастер-класс «Шоколадное путешествие» и дадут возможность своими руками сделать конфеты и другие сладости.