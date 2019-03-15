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Трампу вручили горшочек с трилистником в честь Дня Святого Патрика

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп получил горшочек с трилистником в преддверии Дня Святого Патрика. Один из национальных символов Ирландии американскому лидеру вручил премьер-министр Лео Варадкар.

Традиционная церемония состоялась в резиденции Трампа в Белом доме, сообщает НСН.

День Святого Патрика, покровителя Ирландии, ежегодно отмечается 17 марта. Традиция вручения американскому лидеру подарков существует с 1952 года — 67 лет. Тогда посол Ирландии в США Джон Хэрни послал президенту Гарри Трумену коробочку с трилистником.

Приветствуя главу кабмина Ирландии, Трамп рассказал о вкладе выходцев из его страны в становление и развитие США и американской нации. Он напомнил о том, что Белый дом был построен ирландским архитектором Джеймсом Хобаном.

Глава Белого дома и вице-президент США Майкл Пенс надели зеленые галстуки на церемонию. Варадкар также пришел в зеленом галстуке. Супруга Трампа Меланья была в платье с зеленым орнаментом.

В Москве с 13 по 24 марта проходит фестиваль «Неделя Ирландии». Жители и гости столицы смогут посетить гала-концерт «День и ночь святого Патрика» и традиционный карнавал в парке «Сокольники».

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