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На Крымском мосту установят сканеры для просвечивания вагонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Железнодорожную часть Крымского моста оборудуют сканерами для просвечивания вагонов, которые будут определять тип груза и его массу, сообщили в компании «Скантроник Системс».

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В разговоре с «РИА Новости» директор по производству компании Сергей Симочко пояснил, что на подходах к мосту будет установлен инспекционно-досмотровой комплекс, который впервые был введен в эксплуатацию в прошлом году в пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем.

По его словам, это оборудование необходимо для обеспечения безопасности на железной дороге. Благодаря разработкам Лаборатории электронных ускорителей МГУ сканер способен осуществлять контроль досматриваемых объектов на скоростях до 70 км/ч. Он проводит качественное распознавание материалов, а также оценивает массу груза с погрешностью не более 10%.

14 марта стало известно, что строители уложили половину рельсов на Крымском мосту. Две параллельные колеи укладываются по направлению из Тамани на полуостров по мере готовности мостовых пролетов. Суммарно на двух путях будет уложено около 5 тыс. т рельсов и 76 тыс. железобетонных шпал. Оставшуюся часть уложат к августу.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Проход первого пассажирского поезда запланирован на 8 декабря.

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