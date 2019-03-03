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В Крыму оценили заявления «Бухарестской девятки» о роли Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Заявления стран «Бухарестской девятки» о якобы исходящей от России угрозе являются «очередной глупостью наших соседей». Так прокомментировал саммит союза глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В декларации саммита утверждается, что Россия якобы не соблюдает нормы международного права в акватории Азовского моря, а Крымский мост был построен для достижения геополитических целей.

«Мост — это наше достояние, крымчан и России. Говорить о его использовании в геополитических целях — очередная глупость наших соседей. Если говорить о «нагнетании» обстановки, направленной на конфронтацию, то это еще одна глупость», — заявил Гемпель RT.

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Глава комитета подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других стран, равно как и участникам саммита «никто не давал <…> права вмешиваться во внутренние дела России». Однако в адрес Москвы продолжают «сыпаться угрозы».

«Пускай они успокоятся, эти небольшие государства, которые сегодня не имеют своей четкой позиции, прежде всего политической. Они просто марионетки в руках США», — заключил Гемпель.

Страны Восточной Европы, входящие в союз «Бухарестская девятка», а именно Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония, провели саммит в словацком городе Кошице в честь 70-летия НАТО.

Помимо вышеперечисленных положений, касающихся России, участники призвали силы Североатлантического альянса присутствовать на всем пространстве от Балтики до Черного моря для «реагирования на все угрозы и вызовы, где бы они не возникали».

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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