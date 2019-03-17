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Немецкая делегация убедилась в добровольном присоединении Крыма к России

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Представители немецкой делегации, которая прибыла в Крым на торжества в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, убедились, что насильственного присоединения полуострова к России не было. Об этом в субботу, 17 марта, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Он подчеркнул, что гостям праздника уже удалось посетить некоторые культурные объекты региона и встретиться с представителями крымской национально-культурной автономии немцев. В ходе свободного общения представители делегации из Германии интересовались крымским референдумом.

«Они заявляют, что видят радушие и счастье в глазах крымчан, а это лучше всего доказывает, что никакой аннексии Крыма не было. Было лишь добровольное желание крымчан вернуться на свою историческую родину — Россию», — приводит слова Гемпеля «РИА Новости».

Немецкая делегация заявила о том, что представления о Крыме, пропагандируемые Западом, не соответствуют реальности. Ожидается что гости пробудут на полуострове четыре дня.

На торжества по случаю пятилетия присоединения Крыма к России также прибыла делегация из Франции во главе с бывшим депутатом Национального собрания республики Тьерри Мариани, который посчитал, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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