В Крыму развернули самый большой российский флаг

На горе Гасфорта под Севастополем в честь праздничных мероприятий, посвященных пятилетию крымского референдума, развернули самый большой российский флаг, внесенный в Книгу рекордов России. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает «РИА Новости».

Акцию организовали члены мотоклуба «Ночные волки». Участие в мероприятии приняли глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Площадь развернутого на горе флага составила 1423 кв. м.

Организаторы добавили, что российский триколор уже побывал на льдах Байкала и Северного полюса, а также в небе над Звенигородом.

Ранее 16 марта экс-депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, принимающий участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, пообщался с жителями Ялты и оценил изменения, которые произошли на полуострове. По его словам, в случае отмены западных санкций Крым превратится в настоящий Лазурный берег. 14 марта французский политик пошутил, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце.

Французская делегация во главе с Мариани прибыла в Крым 13 марта. В ее состав вошли почетные члены парламента Франции, политики, представители муниципалитетов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.