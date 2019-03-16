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Крыму предрекли славу Лазурного берега

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Экс-депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, принимающий участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, прогулялся 16 марта по набережной Ялты, пообщался с жителями города и оценил изменения, которые произошли на полуострове.

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«Заметно невооруженным взглядом, что проводится очень много хороших изменений. Полуостров меняется прямо на глазах. Так что остается отменить только санкции Запада, и Крым превратится в настоящий Лазурный берег», — цитирует его ТАСС.

Французская делегация во главе с Тьерри Мариани прибыла в Крым 13 марта. В ее состав вошли почетные члены парламента Франции, политики, представители муниципалитетов.

14 марта Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце. В тот же день журналист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж заявил, что воссоединение Крыма с Россией привело к «ренессансу» полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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