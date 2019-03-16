Французский политик назвал единственно возможным решением воссоединение Крыма с Россией

В Крыму обеспечен мир и безопасность жителей, заявил Николя Дюик — мэр города Бриен-ле-Шато и член делегации из Франции, посещающей Крым в эти дни. По его мнению, возвращение республики в состав РФ было единственно возможным решением.

По словам Дюика, эта поездка в Крым — шестая по счету, и каждый раз визит на полуостров становится большой радостью. «Можно констатировать мир и безопасность жителей Крыма», — подчеркнул он 16 марта в беседе с «РИА Новости».

Возвращение Крыма в состав России было единственным возможным решением, чтобы избежать насилия, уточнил он, напомнив, что население республики проголосовало за это в ходе референдума.

Французская делегация прибыла в Крым в минувшую среду. В ее состав вошли почетные члены парламента Франции, политики, представители муниципалитетов.

14 марта бывший депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце. В тот же день журналист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж заявил, что воссоединение Крыма с Россией привело к «ренессансу» полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.