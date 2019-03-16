В Москве начался фестиваль «Крымская весна»

Первый в России фестиваль «Крымская весна» открылся в Москве, мероприятия, посвященные пятой годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав РФ, проходят на 13 площадках российской столицы.

Самые крупные из них расположены на площади Революции, Манежной площади, Тверской площади, Никитском бульваре. В проведении фестиваля задействованы парк «Зарядье», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк культуры и отдыха «Сокольники», передает 16 марта «РИА Новости».

Гостям и жителям мегаполиса предлагаются самые популярные продукты полуострова, среди которых рыба, мед, чай, рапаны и множество готовых блюд, среди которых крымская выпечка.

В программе фестиваля — выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, географии и истории полуострова, а также театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.