Володин назвал возвращение Крыма в состав России символом единения общества

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации стало символом сплочения и единения всего российского общества. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в пятницу, 15 марта, на праздничном митинге, приуроченном к пятилетию Крымской весны.

«Крым пять лет назад стал символом национального единения. Он объединил и левых, и правых, Крым объединил и сплотил нашу страну, всё гражданское общество», — цитирует Володина НСН. Спикер нижней палаты парламента также напомнил о проведенной за эти годы работе по восстановлению полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией. 14 марта Киев осудил визит французской делегации в Крым, обвинив членов группы в неуважении к Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Данные телефонного опроса ВЦИОМа подтвердили, что около 90% жителей Крыма поддерживают присоединение полуострова к России.