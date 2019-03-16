Песков допустил встречу Путина с главой делегации из Франции

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, главой делегации французских политиков, которые приехали в Россию на торжества в честь пятилетия воссоединения Республики Крым с РФ.

«Я этого не исключаю», — ответил в субботу, 16 марта, представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее Мариани заявил, что надеется на встречу с главой государства.

Ранее в субботу экс-депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани пообщался с жителями Ялты и оценил изменения, которые произошли на полуострове. По его словам, в случае отмены западных санкций Крым превратится в настоящий Лазурный берег. 14 марта французский политик пошутил, что единственная опасность в Крыму — это палящее летом солнце.

Французская делегация во главе с Тьерри Мариани прибыла в Крым 13 марта. В ее состав вошли почетные члены парламента Франции, политики, представители муниципалитетов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.