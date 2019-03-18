Родственникам погибших в катастрофе с Boeing вместо тел отдали землю

Некоторые родственники погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии смогли получить лишь землю вместо тел.

Дело в том, что идентификация останков может занять до полугода. Каждой семье готовы выделить по 1 кг обугленной почвы с места трагедии. Церемония захоронения состоится в столице Эфиопии Аддис-Абебе 17 марта.

«Это всего лишь почва в этом районе, поэтому в случае, если даже из ДНК ничего не будет получено, я получу, чтобы это было воспоминанием о людях, которых я любил», — цитирует одного из родственников «Газета.ру».

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Похожее крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.