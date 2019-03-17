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Пилоты учились летать на Boeing 737 MAX при помощи iPad

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Пилоты Boeing 737 MAX не были должным образом проинформированы об особенностях новой модели и учились управлять самолетами, используя планшеты iPad.

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Как отмечает The New York Times, летчики обязаны тренироваться на дорогостоящих симуляторах, которые имитируют полет и обучают новым функциям воздушного судна.

По информации журналистов, Boeing не предоставил профессиональный симулятор для модели MAX. Несмотря на требования профсоюзов пилотов из Southwest Airlines и American Airlines, производитель и Федеральное управление гражданской авиации США решили, что пилотов достаточно информировать о возможных проблемах и особенностях нового программного обеспечения. Летчикам также рекомендовали потренироваться управлять новой моделью на симуляторе, установленном в планшетах iPad.

Кроме того, как утверждает издание, в 13-страничной инструкции к Boeing 737 MAX не упоминалось о новом программном обеспечении MCAS, которое автоматически толкает нос самолета вниз при определенных обстоятельствах.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Похожее крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последней авиакатастрофы полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. Производитель поддержал запрет на полеты, однако продолжает настаивать на безопасности лайнеров.

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