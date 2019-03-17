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В Сочи приземлился Boeing с неисправностью в крыле

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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У пассажирского самолета Boeing 737-800 возникли технические проблемы при посадке в международном аэропорту Сочи. Об этом 17 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«При заходе на посадку у Boeing 737-800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла. На борту находилось 106 пассажиров», — рассказал собеседник.

Оперативные службы аэропорта были приведены в полную готовность и встречали борт на взлетно-посадочной полосе. Однако их помощь не потребовалась. Экипаж благополучно посадил машину.

Ранее сообщалось, что самолет авиаперевозчика «Россия», выполнявший 17 марта рейс Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт Пулково через полчаса после вылета. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

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