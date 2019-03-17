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Самолет вернулся в Пулково из-за приступа у пассажира

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Самолет авиаперевозчика «Россия», выполнявший 17 марта рейс Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт Пулково через полчаса после вылета. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщает телеканал «78.ru», со ссылкой на очевидца, молодой мужчина потерял сознание при наборе самолетом высоты. «Стюардессы подбежали к нему, он потерял сознание. Подошел мужчина с медицинскими навыками, но в целом делала всё старшая бортпроводница», — поделился он.

Самолет вернулся в аэропорт через 25 минут после вылета, всё это время мужчину реанимировали бортпроводницы.

В Пулково пассажира уже ждала «скорая», машина реанимации прибыла чуть позже. Самолет продолжил полет с задержкой в час.

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