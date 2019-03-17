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Глушаков заявил о готовности ответить на претензии фанатов «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов встретиться с болельщиками красно-белых и ответить на их претензии.

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«То, что происходит на трибунах, не красит «Спартак». Я предлагал, готов встретиться со всеми, объяснить свою позицию. Если у болельщиков есть ко мне вопросы или претензии, то я готов ответить. Я свою фамилию в обиду не дам», — цитирует Глушакова «Газета.ру».

Во время матча «Спартака» и «Зенита» (1:1) Глушаков отметился забитым голом. Однако активная часть болельщиков продолжила оскорблять 32-летнего футболиста.

Недовольство фанатов вызвано ситуацией, которая сложилась в момент увольнения бывшего тренера Массимо Карреры.

Болельщики поддержали итальянского специалиста, который до этого вывел Глушакова и защитника красно-белых Андрея Ещенко из основного состава из-за критики в свой адрес.

На следующий день после ухода Карреры оба футболиста вернулись в основу. При этом попрощаться с Каррерой Глушаков не явился.

Многие болельщики считают, что футболист и его друзья по команде настояли на отставке тренера. Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступает против присутствия в команде Глушакова.

По их мнению, он не отвечает предъявленным капитану требованиям, а его поведение в жизни нельзя назвать достойным.

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