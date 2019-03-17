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«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» сыграли 17 марта вничью. Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, сообщает «РИА Новости».

Счет на 13-й минуте открыли хозяева поля. Взятием ворот отметился капитан москвичей Денис Глушаков. Сравнять счет «Зениту» удалось на 27-й минуте. Гол забил колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.

После этого матча «Зенит» набрал 41 очко в чемпионате России и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает пятое место.

Ранее московский «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл в 20-м туре РПЛ «Краснодар». Благодаря этой победе «железнодорожники» догнали кубанскую команду по количеству очков — 35. Клубы делят 3–4-е места в турнирной таблице чемпионата России.

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