«Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0

Московский «Локомотив» на своем поле одержал победу со счетом 1:0 над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает 17 марта ТАСС.

Единственный гол с пенальти на 68-й минуте матча забил полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук.

Благодаря этой победе «Локомотив» догнал «Краснодар» по количеству очков — 35. Команды делят 3–4-е места в турнирной таблице чемпионата России.

Днем ранее, 16 марта, московский ЦСКА обыграл в выездном матче екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 и поднялся с 36 очками на второе место. На первом месте по-прежнему находится санкт-петербургский «Зенит», который набрал в чемпионате 40 очков.