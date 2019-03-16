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Московский ЦСКА одержал в РПЛ победу над «Уралом»

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Московский ЦСКА обыграл 16 марта в выездном матче екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес, сообщает «Матч ТВ».

Благодаря победе в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи вышли на второе место в турнирной таблице. В их активе 36 очков. «Урал» остался на 13-й строчке с 23 очками, пишет «Газета.ру».

На первом месте по-прежнему находится санкт-петербургский «Зенит», который набрал в чемпионате 40 очков и сыграл на одну игру меньше.

11 марта стало известно, что пять игроков ЦСКА включены в состав сборной России на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.

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