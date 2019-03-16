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Чемпионат мира по футболу в России стал самым прибыльным в истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Россия следует тенденциям мирового футбола»
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в РФ Алексей Сорокин — о выборах президента РФС и готовности Петербурга к континентальному первенству

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,3 млрд.

Отмечается, что ФИФА с 2015 по 2018 год заработала $6,421 млрд. При этом 83% от этой суммы пришлось на ЧМ-2018, передает «Федеральное агентство новостей».

Таким образом, за четырехлетний цикл ФИФА получила рекордный доход, а чемпионат мира в России стал самым прибыльным в истории. В предыдущий цикл доходы ФИФА составили $5,718 млрд.

Ранее сообщалось, что около $60 млн выделит ФИФА на программу наследия чемпионата мира 2018 года. Об этом рассказала генеральный секретарь организации Фатма Самура в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

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