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Клубный чемпионат мира по футболу увеличится до 24 команд

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/mirafoto
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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года.

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Он подразумевает увеличение количества участников с шести до 24 команд, восемь из которых будут представлять Европу, шесть — Южную Америку, по три — Северную и Центральную Америку, Африку и Азию, еще одна — Океанию.

Турнир будет проводиться раз в четыре года. Предполагается, что он заменит Кубок конфедераций.

«Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать», — сказал на пресс-конференции президент ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского «Реала».

18 декабря 2018 года ФИФА изменила правила клубного чемпионата мира, согласно которым футболисты, которые заработают удаление в финале, будут дисквалифицированы в матче еврокубков.

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