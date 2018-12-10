Прямой эфир

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2018

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинский «Ривер Плейт», завоевав Кубок Либертадорес, стал последним участником Клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ.

«Ривер Плейт» во втором матче Кубка Либертадорес обыграл «Боку Хуниорс» со счетом 3:1. Матч прошел в ночь на понедельник, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Таким образом, аргентинская команда попала в число участников Клубного чемпионата мира. За трофей также поспорят мадридский «Реал» (победитель Лиги чемпионов УЕФА), тунисский «Эсперанс» (победитель Лиги чемпионов КАФ), мексиканская «Гвадалахара» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ), японская «Касима Антлерс» (победитель Лиги чемпионов АФК), новозеландский «Тим Веллингтон» (победитель Лиги чемпионов ОФК) и «Аль-Айн» (победитель Лиги Арабского залива).

«Ривер Плейт» и «Реал» стартуют в турнире с полуфинальной стадии. Мадридский клуб встретится с победителем пары «Касима Антлерс» — «Гвадалахара». Аргентинцы сыграют с победителем пары «Эсперанс» — «Тим Веллингтон»/«Аль-Айн».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Футболист Глушаков заявил в полицию на супругу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017