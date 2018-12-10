Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2018

Аргентинский «Ривер Плейт», завоевав Кубок Либертадорес, стал последним участником Клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ.

«Ривер Плейт» во втором матче Кубка Либертадорес обыграл «Боку Хуниорс» со счетом 3:1. Матч прошел в ночь на понедельник, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Таким образом, аргентинская команда попала в число участников Клубного чемпионата мира. За трофей также поспорят мадридский «Реал» (победитель Лиги чемпионов УЕФА), тунисский «Эсперанс» (победитель Лиги чемпионов КАФ), мексиканская «Гвадалахара» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ), японская «Касима Антлерс» (победитель Лиги чемпионов АФК), новозеландский «Тим Веллингтон» (победитель Лиги чемпионов ОФК) и «Аль-Айн» (победитель Лиги Арабского залива).

«Ривер Плейт» и «Реал» стартуют в турнире с полуфинальной стадии. Мадридский клуб встретится с победителем пары «Касима Антлерс» — «Гвадалахара». Аргентинцы сыграют с победителем пары «Эсперанс» — «Тим Веллингтон»/«Аль-Айн».

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