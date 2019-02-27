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ФИФА выделит около $60 млн на программу наследия ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Около $60 млн выделит Международная федерация футбола (ФИФА) на программу наследия чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Об этом рассказала генеральный секретарь организации Фатма Самура в ходе заключительного заседания наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

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«Мы обсуждали вопрос создания специальной структуры наследия чемпионата мира, будет создан специальный фонд ФИФА по наследию. В России прошел прекрасный чемпионат мира. Наш следующий шаг — определение масштаба», — заявила Самура.

По словам председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича, средства будут направлены на развитие массового и детского футбола в стране, пишет RNS.

ЧМ-2018 прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. На его организацию было потрачено порядка 700 млрд руб. Дворкович отметил, что большая часть этой суммы поступила из федерального бюджета и в основном была направлена на строительство транспортной инфраструктуры.

14 февраля министр спорта России Павел Колобков в интервью «Известиям» рассказал об эксплуатации стадионов после прошедшего в 2018 году чемпионата мира. По его словам, на территории объектов ежегодно проводят от 16 до 20 матчей Российской футбольной премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

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