Около 500 аргентинцев не вернулись из России на родину после ЧМ-2018

Около 500 аргентинцев, уехавших в Россию на ЧМ-2018, до сих пор не вернулись на родину. Об этом рассказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Их ищут, ведь паспорт болельщика истек 31 декабря», — заявил дипломат «РИА Новости».

На вопрос о том, где они могут быть, посол ответил: «Где-то затерялись. Может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес. Не знаю».

25 января замглавы миграционного управления МВД России Андрей Каюшкин рассказал, что территорию страны не покинули около 5,5 тыс. иностранцев, въехавших по паспорту болельщика. Месяцем ранее их было примерно 12 тыс., отметил он. Выдворить всех незаконно оставшихся в России планируется до конца марта.